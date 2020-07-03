ميركل تطلب دعم الولايات خلال ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، ممثلي الولايات الألمانية على دعم أهداف حكومتها الاتحادية خلال رئاسة برلين لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وقالت ميركل، في آخر جلسة لمجلس الولايات الألماني "بوندسرات" قبل بدء العطلة الصيفية، إن "رئاسة الاتحاد الأوروبي مهمة تعج بالمسؤوليات، أطلب منكم بصفتكم ممثلين عن الولايات دعمكم واهتمامكم بهذه المهمة".

وبدأت رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو/تموزالجاري وستستمر حتى نهاية هذا العام.

وذكرت ميركل بمحاور الرئاسة الألمانية السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2007 قائلة أمام مجلس الولايات الألماني إن أوروبا مرت منذ ذلك الحين بكثير من الأزمات والتحديات، منها الأزمة المالية وأزمة الديون عام 2008، وحركات اللجوء الكبيرة عام 2015.

وأشارت إلى أن أوروبا تمكنت من مواجهة هذه التحديات، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد والمواطنين على وجه الخصوص تكاتفوا في لحظات حاسمة، مضيفة أنه بفضل هذا التكاتف أصبحت أوروبا ضمانة للسلام والحرية والرخاء والأمن.

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وقالت: "من المجدي أن نتحد من أجل الفكرة الأوروبية. من المجدي الحفاظ على تكاتف قارتنا".

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الولايات ورئيس حكومة ولاية براندنبورج، ديتمار فويدكه، إن ميركل ضيفة نادرة لكن أيضا مقدرة للغاية في مجلس الولايات، مضيفا أن أوروبا أيضا من الشؤون التي تهتم بها الولايات الألمانية.

وتابع القول: "من المهم بالنسبة لنا أن نشارك في تشكيل أوروبا، كما أننا نريد أوروبا قوية مجددا بالتعاون مع الحكومة الاتحادية".

وذكر فويدكه أن مجلس الولايات يقف بجانب ميركل والحكومة كشريك قوي وفاعل مستقل.