شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 13 يوليو لبحث أزمة العلاقة مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الاتحاد الأوروبي أكد أن وزراء الخارجية يبحثون تأزم العلاقات مع تركيا في 13 يوليو. وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية لسكاي نيوز عربية، أن الدولة، بحثت التوجه لمجلس الأمن الدولي لوقف العمليات التركية العدائية، موضحا: نبحث طلب اجتماع عربي عاجل لبحث العمليات العسكرية التركية في العراق، ونسعى للتوصل لحل سياسي مع تركيا لوقف عملياتها العسكرية أحادية الجانب على الأراضي العراقية.

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