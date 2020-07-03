شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: على السلطات التركية إسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

قالت ‏الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه على السلطات التركية إسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين. وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من محاكمة تركيا لـ11 حقوقيا بتهمة الإرهاب، ‏لافتة إلى أن المتهمين قد يسجنون لـ 15 عاما بسبب نشاطهم الحقوقي، فيما لم توضح تركيا كيف أصبحت أنشطة الحقوقيين المعتقلين إرهابا.

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