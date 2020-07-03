المفوضية الأوروبية تسمح باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات



ذكرت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المفوضية الأوروبية سمحت برخيص باستخدام عقار ريمديسيفير بشروط لعلاج المرضى بفيروس كورونا. واشترت الولايات المتحدة كل المخزون تقريبًا لأحد العقارين اللذين ثبتت فاعليتهما ضد كوفيد19 للأشهر الثلاثة المقبلة، ولم يتبق أي منهما للمملكة المتحدة أو أوروبا أو معظم دول العالم الأخرى، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية. وينتاب الخبراء والناشطون قلق من الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب بشأن عقار ريمديسيفير والآثار الأوسع نطاقا المرتبة على ذلك، على سبيل المثال في حالة توفر لقاح. لقد أظهرت إدارة ترامب بالفعل أنها مستعدة للمزايدة والتفوق على جميع البلدان الأخرى لتأمين الإمدادات الطبية التي تحتاجها للولايات المتحدة. قال الدكتور أندرو هيل، زميل باحث زائر بجامعة ليفربول: "لقد تمكنوا من الوصول إلى معظم إمدادات الأدوية من ريمديسيفير لذلك لا يوجد شيء لأوروبا". وذكرت الصحيفة أن عقار ريمديسيفير، هو أول دواء تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المرخصة في الولايات المتحدة لعلاج كوفيد19، وتم تصنيعه بواسطة شركة جلياد وقد ثبت أنه يساعد الأشخاص على التعافي بشكل أسرع من المرض. تم استخدام أول 140.000 جرعة، تم توفيرها لتجارب الأدوية حول العالم. اشترت إدارة ترامب الآن أكثر من 500000 جرعة، وكلها من إنتاج جلياد لشهر يوليو و90 ٪ من أغسطس وسبتمبر.