شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة صالح: حكومة الوفاق غير شرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب. وأضاف، في تصريحات خلال زيارته لروسيا، إن المجلس الرئاسي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات. وتابع: مدة المجلس الرئاسي وولايته انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات. وأكد أن حكومة الوفاق تم رفضها من مجلس النواب مرتين. ولفت إلى أن حكومة الوفاق غير شرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان المنتخب. وتابع: حكومة الوفاق استعانت بالميليشيات لحراستها والميليشيات أحكمت السيطرة على الحكومة وعبثت بحياة الشعب الليبي. وأكد أن السراج انفرد بإصدار قرارات منفردا في مخالفة للاتفاق السياسي.

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