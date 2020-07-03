مسلح يقتحم مقر سكن جاستن ترودو

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اقتحم مسلح بشاحنته بوابة عقار يعيش فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، واختبأ داخله لمدة ساعتين، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه.

وقام رجل مسلح باقتحام عقار يعيش فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، واختبأ داخله لمدة ساعتين، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان إن ترودو لم يكن متواجداً وقت الحادث في أوتاوا، لافتة إلى أن المشتبه به عضو في القوات المسلحة الكندية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ورفضت متحدثة باسم وزير الدفاع الكندي التعليق على الموضوع، في ظل استمرار التحقيق واستجواب المشتبه به.

ويعيش ترودو وزوجته وأطفاله الثلاثة في منزل ريفي بالعقار المخصص لإقامة الحاكم العام لكندا، لأن مقر الإقامة التقليدي لرئيس الوزراء في حاجة للتجديد.

