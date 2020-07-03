أكثر من 40 جريحاً في انفجار داخل مصنع في تركيا

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أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح الجمعة في انفجار قوي وقع داخل مصنع للألعاب النارية في تركيا، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفةً أن 150 موظفاً على الأقل كانوا في الموقع لحظة وقوع الانفجار.

وأعلن أوكتاري كالدرم حاكم محافظة صقاريا (شمال غرب) حيث وقع الانفجار على ما يبدو عن طريق الخطأ في تغريدة "حتى الآن، نقلنا 41 جريحاً إلى المستشفى. نحمد الله لم يقتل أحد".