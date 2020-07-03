شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن عن 9 إجراءات عقب عودة مبنى النقابة للعمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه بداية من الغد السبت الموافق 4 يوليو 2020 سيعود مبنى نقابة الصحفيين للعمل بكامل طاقته وبمواعيد العمل المتبعة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا حيث سيغلق المبنى بعد مواعيد العمل الرسمية، مضيفا أن النقابة اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشى فيروس كورونا بشهر مارس الماضى وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه - ونحمد الله على ذلك - ولو حالة اشتباه واحدة.

وأضاف محمد شبانه فى بيان له، أنه مع عودة المبنى للعمل بكامل طاقته يرجى من جميع الزملاء الصحفيين والزائرين ومرتادى مبنى النقابة الإلتزام بكل الاجراءات الإحترازية المتبعة والتى سيتم تنفيذها بداية من السبت وهى كالاتى:

اولا: الالتزام بالدخول من بوابة التعقيم الالكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم.. وهى آمنة تماما وأحدث بوابات التعقيم فى مصر والتعقيم يتم بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع .

ثانيا: ارتداء الكمامة الزاميا طوال فترة التواجد بالمبنى مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيا .

ثالثا: الالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى من خلال الكحول المتواجد بجميع ارجاء المبنى .

رابعا: الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعى داخل المبنى وهى متر ونصف المتر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة .

Advertisements

خامسا: عدم التلامس او السلام بالأيدى نهائيا والالتزام بمسافات التباعد .

سادسا: الالتزام بإجراءات العطس او الكحة بإستخدام المناديل الورقية ورمى المنديل فورا بأقرب صندوق للقمامة .

سابعا: فى حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.3 لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع .

ثامنا: الالتزام بسعة اثنين فقط بالاسانسير الصغير وثلاثة بالاسانسير الكبير بجانب عامل الأسانسير والإنتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة افضل كثيرا لأجلك .

تاسعا: الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقارى والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك حيث سيتم الالتزام برقم دورك والانتظار بالمكان المخصص للإنتظار .

عاشرا: سيتم استمرار غلق المطعم والكافيتريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالاوفيسات المتواجدة بالأدوار المختلفة للحصول على المياه والمشروبات الباردة ، على ان تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة.