شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: 3 يوليو يوم عودة الوطن لأبنائه وبداية إصلاح حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو، 2013، كان بمثابة طوق النجاة لعودة الوطن لأبناءه، وعودة الوطن لبناء الدولة المصرية ومؤسساتها، بفضل إخلاص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحمله المسئولية على عاتقه، لإنقاذ الدولة المصرية من كابوس الجماعات الإرهابية، حيث استعادت مصر دورها الريادى فى المنطقة، سواء إقليميا أو عربيا أو إفريقيا أو دوليا، وأصبحت شريكا أساسيا فى جميع المحافل الدولية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، ان احتفال المصريين بالبيان حين ذاك، وإحياء الذكرى السنوية له يؤكد أن الشعب كان عازما على اقتلاع جذور الجماعة الإرهابية، التى عاثت فى الأرض فسادا، وبالفعل خلص البيان الشعب المصرى من قبضة هذه الجماعة، كما جاء البيان امتثالا لرغبة الشعب المصرى الذى دائما وأبدا ما يثق فى قواته المسلحة التى تقف فى صفه دائما عبر التاريخ، لافتا إلى أن المصريين يثقون فى جيشهم وشرطتهم وما حدث فى 3 يوليو امتثالا لرغبة الشعب المصرى العظيم.

وأشار الشريف، إلى أن البيان كان رسالة قوية للخارج والداخل، للخارج أن مصر عادت بقوة أنها تبنى وتمد يدها للسلام للعالم أجمع، وفى نفس الوقت رسالة قوية أن شعب مصر قادر على أن يحقق المستحيل، من اجل الوصول لأهدافه، فكانت لها نتائج طيبة على أرض الواقع، تمثلت فى معدلات الاستثمار التى زادت بصورة كبيرة جدا، تمثل ذلك فى إقبال الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر، وأن مصر تتجه بقوة نحو بناء الدولة الحديثة بحق.

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وتابع الشريف:" ما نشهده من إنجازات تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث خلال السنوات السابقة خير دليل على نجاح الثورة المصرية، وفى الوقت الذى تحارب الدولة الإرهاب يوجد يد اخرى تبنى، وهناك اهتمام بملف الرعاية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجا، والجميع يلمس النتائج على الأرض.