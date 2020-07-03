شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: مشاورات لتشكيل تحالف انتخابى يضم 10 أحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن جلسات الأحزاب الأيام الماضية مع حزب مستقبل وطن استهدفت الحديث الموسع حول القضايا والتحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الراهن وما يقع على الصعيد الخارجى والتأكيد على مساندتنا الحزبية لها، ولفت إلى أن الاجتماعات تطرقت بعد ذلك لآلية التوصل لتحالف انتخابى جاد يضم الأحزاب الوطنية على الساحة، وتم التأكيد على أن هناك مبادىء عامة تشترك فيها مختلف الأحزاب المشاركة بالاجتماع وهو إعلاء صالح الوطن فى المقام الأول .

وأوضح أن الملامح الأولية لهذا التحالف تضم فى طياتها عدد 10أحزاب حتى الآن ولازال هناك مشاورات قد ينتج عنها وجود قوى سياسية آخرى ، مؤكدا أن المساعى لتأسيس تحالف لا تستهدف إقصاء أحد والحوار مفتوح مع الجمبع بناء على قاعدة وطنية واحدة وهى إعلاء صالح البلاد ودعم القيادة السياسية فيما تواجهه من تحديات .

وأوضح أن التحالف الانتخابى قاعدة تتسع للجميع بينما الإيدلوجية السياسية ستكون متروكة للبرلمان حينها فى أن يكون مقسم لمجموعات لتضم أغلبية برلمانية وكتلة آخرى أيضا تمثل المعارضة البناءة لتتمثل فى حزب الوفد والغد حتى الآن، قائلا " نستهدف التوصل لقائمة موحدة في الاستحقاقات الانتخابية سواء النواب أو الشيوخ.. تعبر عن الأطياف الحزبية المختلفة بعيدا عن الشكل الايدلوجى فى الوقت الراهن ".

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وشدد على أن الجميع أكد فى الاجتماعات على الحرص للوصول لتوازن يفيد البرلمان المصرى ويليق بمصر أمام العالم، كما أنه تم التأكيد على التنسيق بالمقاعد الفردى والتى تتطلب تدريب عالى المستوى وكفاءات عالية وشعبية ومن ثم سيكون هناك تكاتف من الجميع على دعم النواب الفردى الذين سيتم الاتفاق عليه معهم خاصة وأنه لا يستبعد نزول سلفيين أو إخوان عليه وهو أمر يتطلب التصدى بقوة له فلا نريد اختراقات تهدد حال البرلمان القادم .

ولفت إلى أنه لم يتطرق بعد لتوزيع المقاعد داخل القائمة بل الاتفاق المبدئى على أن مبادئنا جميعات واحدة ولا اختلاف عليها وهو ما يسهل مهمة التحالف وأن الأولوية للكفاءة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نية لأن يكون التحالف باسم حزب ما بل سيكون عباءة تتسع لكافة الأحزاب الوطنية المسمى يتم طرحه لاحقا .

وأكد أنه لم يتم التطرق بعد لإعداد الوثيقة التى ستبنى عليها التحالف وصياغتها، ولكن الأيام القادمة ستشهد لقاءات كثير للتنسيق بين الأحزاب المختلف وإعداد التحالف لتكون الأحزاب مستعدة وقت إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة للاستحقاقات القادمة .