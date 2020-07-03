المفوضية الأوروبية توافق على استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة أنها وافقت على استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج حالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي: "لن نألوا جهدا من أجل التوصل إلى علاجات أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

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وتمثل موافقة المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخطوة الأخيرة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الدواء الجديد.

ويذكر أن ريمديسيفير هو أول دواء لعلاج فيروس كورونا يحصل على موافقة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

وكانت دواء ريمديسيفير الذي تصنعه شركة "جيليد ساينسز" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، ولكنه لم يحقق نجاحا كبيرا في هذا الغرض.