في 60 دقيقة.. "عزل طوسون" بالإسكندرية يستقبل مولود مصابة كورونا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

استقبل مستشفى أبوقير التخصصي "طوسون" للتأمين الصحي بالإسكندرية، أول مولود لمصابة بفيروس كورونا، في عملية قيصرية ناجحة بالمستشفى المنضم إلى قائمة أماكن استقبال الحالات المصابة والمشتبه بها في المحافظة.

قال الدكتور مصطفى أبو طالب، رئيس قسم النساء والولادة، بمستشفى "طوسون" للتأمين الصحي، الجمعة، إن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى عملية ولادة قيصرية ناجحة لصيدلانية كانت انتقلت لها عدوى كورونا من أحد أقاربها، ونقلت إلى المستشفى لإجراء الفحص والمسحات بعد ظهور أعراض شديدة للمرض عليها، والتي تزامنت مع بلوغها الشهر التاسع من فترة الحمل.

وأضاف أبو طالب في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن الحالة أظهرت كل الأعراض المؤكدة للإصابة قبل وصول نتيجة المسحة الطبية، وكانت على وشك الولادة فور وصولها المستشفى ليجري نقلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، والتعامل معها وفق البرتوكول الطبي المتبع.

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وأوضح أن التجهيز الوقائي للعملية وإجراءها استغرق نحو 60 دقيقة، لافتا إلى أن حالة الأم والمولود مستقرة وجرى نقلها إلى غرفة عزل مخصصة، بعد تأكد إيجابية تحليلها لفيروس كورونا المستجد، فيما جرى إيداع المولود في حاضنة مجهزة لاستكمال الرعاية الطبية بالمستشفى.

ولفت إلى أن الحالة تعد الثانية التي تضع مولودها في مستشفيات العزل التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، بعد عملية ناجحة أجريت لحالة مصابة بكورونا بمستشفى جمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن الفريق الطبي ضم من الأطباء كل من، محمد رفيق مدير المستشفى لإجراء المسحة الطبية، شريف السعيد، رئيس قسم التخدير، أحمد كمال أخصائي الأطفال، بمشاركة 8 أفراد من أقسام تمريض العمليات والأطفال ومعاوني الخدمة ومكافحة العدوى.