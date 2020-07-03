صور.. توزيع كمامات مجانًا على عمال مشروع النظافة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن في أسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم الجمعة، كمية من الكمامات الطبية على عمال مشروع النظافة في مدينة أسوان لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس جلال أبوالحسن أمين المجالس الشعبية المحلية بالحزب في أسوان، إنه جرى توزيع كميات من الكمامات على عمال مشروع النظافة تكفيهم لعدة أيام مقبلة من أجل حمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا وذلك مراعاة لمبدأ التكافل والترابط المجتمعي وتقديرا للدور الفعال الذي يقوم به عمال النظافة في المجتمع.

وأوضح أنه جرى توزيع الكمامات علي العمال في مقر مشروع شركة النظافة، بناء علي توجيهات سمير كامل أمين التنظيم علي مستوى المحافظة.

وأضاف النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة أن أمانة الحزب في نصر النوبة تواصل توزيع الكمامات مجانا على المواطنين وخاصة في أماكن التجمعات مثل محطة سكة حديد كلابشة وموقف سيارات الأجرة علي طريق مصر أسوان السريع.