فجور ومخدرات وسلاح.. مفاجآت في اعترافات "منار" فتاة التيك توك – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت أوساطًا عدة في محافظة القليوبية، ردود فعل متباينة على قضية اتهام "منار" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" بنشر الفسق والفجور في المجتمع.

وكشف مصدر أمني بمحافظة القليوبية، أن "منار" تواجه تهمًا بنشر الفسق والتحريض على الفجور، بالإضافة إلى حيازة مخدرات وسلاح ناري، وذلك عقب القبض عليها أول أمس الأربعاء، داخل أحد المقاهي "كافيه شهير بمنطقة كفر سعد في بنها"، بصحبة عاطل يدعى "زيكا".

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وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما ارتكبته المتهمة، ومن يعاونها على البث عبر حسابات متعددة، يشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأسريّة في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، موضحًا أن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن المتهمة بدون عمل ومطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية "تبديد" ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي (تيك توك – وانستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام، وأقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية، وجرى ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو ومبلغ مالي.

يشار إلى أن منار تبلغ من العمر 30 عامًا، وانفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، ولديها طفلة تعيش مع والديها بمدينة كفر شكر، وكانت تعمل مضيفة طيران، وتركت العمل للتفرغ لفيديوهات "التيك توك".