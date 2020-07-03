محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
تراجع سعر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض سعره 3 قروش بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
وانخفض الدولار في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 16.07 جنيه للشراء و10.17 جنيه للبيع، مقابل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع الخميس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه وينخفض 3 قروش في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.