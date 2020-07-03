الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه وينخفض 3 قروش في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض سعره 3 قروش بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض الدولار في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 16.07 جنيه للشراء و10.17 جنيه للبيع، مقابل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع الخميس الماضي.