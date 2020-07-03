3 قرارات للنيابة بعد واقعة "مشنقة خرطوم المياه" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أمرت نيابة الرمل ثان بندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع إقدام شاب على إنهاء حياته شنقًا في الإسكندرية.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد التشريح، لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا يفيد انتحار شاب أعلى سطح العقار- محل سكنه- بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

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انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المذكور، 25 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وبسؤال أسرته، أكدوا اكتشافهم انتحاره شنقا، مستخدما مشنقة صنعها بخرطوم مياه أعلى سطح العقار، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية.

تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.