كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون" يطالب البريطانيين بعدم إساءة استخدام حرياتهم الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب رئيس الوزراء البرطياني، بوريس جونسون، البريطانيين بعدم إساءة استخدام حرياتهم الجديدة في نهاية هذا الأسبوع عندما أُعيد فتح الحانات والمطاعم لأول مرة منذ شهور، مطالبين الناس بالتصرف بمسؤولية أو المخاطرة بعودة فيروس كورونا المستجد.

وقال "جونسون" لراديو LBC، متحدثًا قبل يوم من السماح بإعادة فتح الحانات وغيرها من شركات الضيافة في إنجلترا: "رسالتي هي، دعونا لا نفجرها الآن، لقد قمنا بعمل رائع حتى الآن في التعامل مع هذا المرض، بشكل جماعي، دعونا لا نفجره الآن"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، بأنه لا يؤمن بالإشارات، ولا ينبغي التنمر على الناس للقيام بأشياء لا يريدون القيام بها، عندما سئُل، اليوم الجمعة، عما إذا كان "سيضغط بركبته"، وهو عمل يستخدمه البعض للاحتجاج ضد عنصرية.

Advertisements

تم اتخاذ هذا الموقف لأول مرة من قبل لاعب الدوري الوطني لكرة القدم كولين كابيرنيك أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي للفت الانتباه إلى الظلم العنصري، وقد تم تبنيه من قبل الآخرين منذ ذلك الحين.

كما قال "جونسون" لإذاعة LBC: "أنا لا أؤمن بالإشارات، بل أؤمن بالجوهر".

وأضاف: "لا أريد أن يتعرض الناس للتنمر للقيام بأشياء لا يريدون بالضرورة القيام بها".