كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر حادث إطلاق نار في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة نيويورك بوست، اليوم، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء حادث تبادل إطلاق نار في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة، بدأ تبادل إطلاق النار الأول في السادسة مساءًا بتوقيت نيويورك، وقتل خلاله شابا يبلغ من العمر 20 عاما كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما.

وقالت الشرطة، إن الرجل أصيب في مما أدى لوفاته في نفس اللحظة، أما المرأة فقد أصيبت في ذراعها وتم نقلها إلى المستشفى.

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اندلع إطلاق نار آخر في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً في بروكلين، حيث أصيب رجلا يبلغ من العمر 34 عاما بعيار ناري في ساقه، وتم نقله إلى مستشفى قريب من الواقعة.

وفي حوالي تمام الساعة 11 مساءً، أعلن رجال الشرطة عن إصابة شخصان، أحدهما يبلغ من العمر 26 عامًا وامرأة أخرى عمرها 24 عامًا – حيث أصيب الرجل في ساقه وتم نقلهما إلى المستشفى.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد جدلا واسعا بسبب القوانيين التي تسمح بحيازة الأسلحة بين المواطنين، الأمر الذي يتسبب في كثير من حوادث إطلاق النار.

وتتزايد يوما بعد يوم الاتجاهات التي تقترح قوانيين لتقييد حيازة الأسلحة بين الأمريكيين للسيطرة على حوادث العنف وإطلاق النار.