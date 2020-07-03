عاجل.. 246 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 13215 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 13215 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل 246 حالة جديدة.

ووصل عدد الوفيات إلى 230 حالة، صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات التعافي من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 9158 حالة، بعد تسجيل 68 حالة شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 712312 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.