المجتمع العربي: كورونا يواصل انتشاره في مختلف البلدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الصحة، معطيات حول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الجمعة.

وأظهرت المعطيات استمرار انتشار فيروس كورونا في مختلف البلدات من بينها رهط، عرعرة النقب، حورة، باقة الغربية، الطيبة، شفاعمرو، كفر قاسم والناصرة.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الجمعة، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 323، المتعافون 106.

عرعرة النقب: المصابون 279، المتعافون 65.

حورة: المصابون 222، المتعافون 180.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 129، المتعافون 81.

باقة الغربية: المصابون 125، المتعافون 24.

الطيبة: المصابون 70، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 50، المتعافون 26.

اللقية: المصابون 26، المتعافون 9.

عرعرة المثلث: المصابون 27، المتعافون 5.

جلجولية: المصابون 25، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 26، المتعافون 10.

كفر قرع: المصابون 37، المتعافون 14.

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البعنة: المصابون 41، المتعافون 33.

شفاعمرو: المصابون 24، المتعافون 7.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 33، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 32، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 98، المتعافون 18.

سخنين: المصابون 19، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

نحف: المصابون 23، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 19، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 31، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 45، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 35، المتعافون 13.