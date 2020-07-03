القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الجمعة، اعتقال المشتبه بقتل زوجته، المرحومة وفاء مصاروة، من مدينة الطيبة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق.
ووفقا للنيابة العامة فإن المشتبه به هو زوج الضحية، ونسبت إليه، في لائحة الادعاء، شبهات القتل المتعمد بآلة حادة، والتشويش على إجراءات التحقيق.
وبموجب قرار المحكمة فسيبقى المشتبه به رهن الاعتقال 7 أيام إضافية، رغم أن النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله 10 أيام أخرى، وذلك لاستكمال التحقيق في ملف الجريمة.
يذكر أن وفاء مصاروة (40 عاما) قُتلت في جريمة طعن داخل منزلها الواقع في شارع محمود درويش الجنوبي، في مدينة الطيبة، أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: تمديد اعتقال زوج المرحومة وفاء مصاروة بشبهة قتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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