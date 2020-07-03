شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:34 مساءً, 3 يوليو 2020 م المناطق - الرياض سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6718 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 176 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 667.883 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.859 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغت 437.893 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.