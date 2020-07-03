شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة: كورونا تحت السيطرة رغم ارتفاع عدد الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير التنمية الوطنية في سنغافورة لورانس وونج إن الوضع العام في ما يتعلق بفيروس كورونا في البلاد مستقر وتحت السيطرة، رغم الزيادة في أعداد الإصابات الجماعية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ذكر الوزير في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن فريق العمل الوزاري المكلف بمكافحة الوباء يواصل عمله في الإشراف على جهود مواجهة كورونا في البلاد خلال الحملة الانتخابية.

وكتب الوزير أيضا أن الحكومة قد تلجأ في بعض الحالات إلى وضع مناطق بأسرها تحت الحجر الصحي، أو إلى إغلاق مبان بكاملها من أجل احتواء فعال لتفشي الفيروس.

وتشكل جهود الحزب الحاكم في سنغافورة في مواجهة وباء كورونا قضية محورية في الانتخابات العامة المقررة في العاشر من شهر يوليو الجاري.