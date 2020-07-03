بزعم "إهانة" ابنته‎ وزوجها.. أردوغان يعتقل 11 شخصا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات



ألقت قوات الأمن التركية، أمس الخميس، القبض على 11 شخصا، بزعم نشر تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إهانة إسراء ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق. جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، التي ذكرت أن قرار الاعتقال صدر عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول. وعقب صدور القرار، اعتقلت قوات الأمن التركية 11 شخصا، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم. وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء. ومع تصاعد السخرية من أردوغان، أعلن الرئيس التركي الأربعاء الماضي، عزمه تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية. وتعهد أردوغان في تصريحاته بتشديد السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.