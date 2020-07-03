الجيش الليبي يصدر أوامره بالتعامل المباشر مع أي هدف يتقدم نحو سرت والجفرة

عزز الجيش الوطني الليبي من دفاعاته في سرت والجفرة لمواجهة أي محاولة من مليشيات حكومة الوفاق للتقدم نحو المنطقتين.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية عن مصادر عسكرية لها، اليوم الجمعة، قولها إن القوات المسلحة في ليبيا تعزز دفاعاتها في سرت والجفرة، لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة "الوفاق" أو المرتزقة، للتقدم نحو المنطقتين.

وأضافت المصادر أنه صدرت تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد.

ولفتت المصادر إلى نصب الجيش الليبي منظومة دفاع جوي متطورة في محيط سرت والجفرة، مؤكدة وصول تعزيزات عسكرية إلى الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة، والتي تقود التصعيد شرق المدينة، وتخطط للتقدم نحو مدينة سرت.