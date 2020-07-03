حزب العمال البريطاني يطالب بالتحقيق مع الحكومة بسبب كورونا

طالب كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني بإجراء تحقيق في الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أزمة فيروس كورونا المستجد.. مؤكدًا أنه أمر حتمي، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وأضاف لمحطة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "أعتقد أن إجراء تحقيق أمر محتم... سيكون هناك تحقيق في الوقت المناسب".
ولدى سؤاله عن سبب عدمدعوته لإجراء تحقيق على الفور قال: "في الوقت الراهن، أعتقد أن من المهم أن نركز على المهمة التي في أيدينا".
ووصف ستارمر تعامل الحكومة مع الأزمة بأنه اتسم بالبطء الشديد. وعن جونسون، قال إن "رئيس الوزراء يجيد الحديث لكنه يسيء حكم البلاد".
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