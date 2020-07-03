إجراء أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا في روسيا

أعلنت روسيا ، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد المشتبه بإصابتهم يبلغ 284 ألف شخص ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وجاء في بيان الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريب نادزور": "تم إجراء أكثر من 20.4 مليون فحص مخبري للكشف عن الفيروس في روسيا. ولا يزال 284158 شخصا في الوقت الراهنيخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بهذا الوباء".
وأكد البيان أنه تم إجراء 282 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد كلف في وقت سابق، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19" في روسيا.
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