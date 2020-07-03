تحديد موعد تخفيف قواعد الحجر الصحي للوافدين في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية إلغاءها شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض "كوفيد-19" على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارًا من 10 يوليو.

وقالت وزارة النقل إنه سيتم الإعلان، اليوم الجمعة، عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك، بحسب وكالة "رويترز".

وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يومًا عند

دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنه سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف ويلحق مزيدًا من الضرر بالاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضا.

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وتملك حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية السلطة على شؤونها المتعلقة بالصحة

العامة.

كانت صحيفة "تليجراف" قد ذكرت، أمس الخميس، أن الحكومة ستنهي قواعد الحجر الصحي المفروضة لمكافحة فيروس كورونا للقادمين من 75 دولة حتى يتسنى للناس السفر لقضاء العطلة.

وأضافت أن المملكة المتحدة ستنهي أيضا حظرا للسفر غير الضروري إلى كل دول الاتحاد الأوروبي تقريبا والأراضي البريطانية بما فيها برمودا وجبل طارق بالإضافة إلى تركيا وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتجه بريطانيا صوب إعادة فتح الحانات والمطاعم وأنشطة أخرى في مطلع الأسبوع القادم في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها.