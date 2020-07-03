رئيس روسيا يهنئ لوكاشينكو بعيد استقلال بيلاروسيا

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد الاستقلال، وأعرب فيها عن ثقته في تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية في جميعالمجالات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
قال بوتين في برقيته: "إنني على يقين من أننا سنتمكن معا، من تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية في جميعالمجالات، فضلا عن التعاون البناء داخل الدولة الاتحادية، وفي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة. وهذا يفي بالطبع بالمصالح الأساسية للشعبين الشقيقين".
وأشارت التهنئة، إلى أن العلاقات بين روسيا وجمهورية بيلاروس، "تتطور وفقا لروح الصداقة والتحالف".
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