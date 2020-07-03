الخارجية الصينية ترد على زيارة رئيس وزراء الهند الحدودية

جاء رد وزير الخارجية الصيني وانج يي على زيارة نارينديرا مودي رئيس وزراء الهند إلى منطقة الحدود بين البلدين، بأنه يجب ألا يشارك أي طرف في الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على ضرورة أنتعمل الصين والهند من أجل تعزيز التنسيق لدعم السلام في منطقتهما الحدودية.
وكان مودي، زار اليوم منطقة لاداخ بشمال الهيمالايا بعد أسابيع من اشتباك القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها هناك، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين
ونشرت وسائل الإعلام صورا لمودي مرتديا الزي العسكري خلال لقائه قادة الجيش في المنطقة الحدودية.
وتبادلت الهند والصين اللوم على الاشتباك في وادي جالوان في 15 يونيو، حيث قتل 20 جنديا هنديا وأصيب ما لا يقل عن 76 آخرين.
وبينما لم تكشف الصين عن عدد الخسائر التي لحقت بقواتها، يتعرض رئيس الوزراء الهندي لضغوط للرد على ما تعتبره الهند توغلات صينية.
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