أكد ألكسندر لوكاشينكو، الرئيس البيلاروسي، أن مواطني بلاده اختاروا خلال الاستفتاءات التي جرت في التسعينات، قيام سلطة قوية يمكنها ضمان الأمن والتطور المستقر للبلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف لوكاشينكو، محذرًا من عواقب الإصلاحات التي تقترحها المعارضة: "يحاول البعضقلب الأمور وإجراء إصلاحات. أريد فقط أن أحذركم أنه نتيجة لهذه الإصلاحات، سيملأ بعض الأشخاص جيوبهم".
ولفت لوكاشينكو الانتباه إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد، خلق أزمة في الولايات المتحدة، وأدتأعمال الشغب إلى الجوع، وتركت 60 مليون شخص بدون عمل.
وقال: "لسنا أمريكا، نحن لا نطبع دولارات. نحن لسنا حتى روسيا، التي تملك النفط والغاز والذهب والمعادن. ليس لدينا سوى أيدينا وعقولنا والرؤوس على أكتافنا".
وستجري الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس. وينوي لوكاشينكو الترشح فيها لنيل ولاية رئاسية للمرة السادسة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بيلاروس محذرًا مواطنيه: نحن لسنا أمريكا ولا روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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