إسرائيل.. تسجيل 1000 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أكثر من 1000 إصابة جديدة في يوم واحد بفيروس كورونا، ما يعتبر أعلى معدل للإصابات منذ بدء الجائحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، بأن تم رصد 1107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين الإجمالي إلى 27542 حتى صباح اليوم، بينهم 325 حالةوفاة.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 9618، بينهم 70 إصابة وصفت حالتهم بالخطيرة، و67 إصابة حالتهم بالمتوسطة، و27 حالة مربوطة بأجهزة التنفس الإصطناعي.
أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن 17599 حالة إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.
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