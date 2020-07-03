كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: علينا التمسك بشعب هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على بريطانيا التمسك بشعب هونج كونج.

وقال "جونسون" لإذاعة LBC: "علينا أن نتمسك بأصدقائنا في هونج كونج، وعلينا أن نتمسك بحرياتهم من أجل الحق في تكوين الجمعيات لحرية التعبير"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جونسون": "تعهدنا في عام 1984 بالاعتناء بهم ... للتأكد من أننا وقفنا بجانبهم، وسوف نفعل ذلك."

وقد صرح وزير بريطاني، يوم الخميس، بأن "شعلة الحرية" ثمينة، وأن بريطانيا ستفعل كل ما هو مطلوب لدعم شعب هونج كونج بعد أن أصدرت الصين قانونًا أمنيًا جديدًا.

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وقال الوزير الصغير سيمون كلارك، لشبكة "سكاي نيوز": "نحن نقف مع شعب هونج كونج"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أن شعلة الحرية ثمينة للغاية وقد قدمنا ضمانات لهؤلاء الأشخاص عندما غادرنا هونج كونج، لذلك سنفعل كل ما هو مطلوب في حدود قدرتنا للتأكد من دعم ذلك."

وقد قالت بريطانيا، إنها ستمنح إجازة لمواطني هونج كونج الذين يحملون الجنسية البريطانية لما وراء البحار، وأسرهم المعالين، للعيش والعمل في بريطانيا لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

هناك حوالي 3 ملايين من مواطني هونج كونج يحملون أو يحق لهم التقدم للحصول على جوازات سفر BNO. وأبلغ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، البرلمان، أنه أجرى محادثات مع دول أخرى لها علاقات وثيقة مع هونج كونج.