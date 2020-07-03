كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر داخلية غزة تعلن ضبط خلية موجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة، أنها اكتشفت خلية موجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الخلية المضبوطة كانت تقوم بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة الفلسطينية، لافتة إلى أنه تمت مصادرة مبالغ مالية بحوزة الخلية المضبوطة.

وحسب قناة الغد الفضائية، فإن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية المضبوطة.