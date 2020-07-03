جمارك طنجة تحجز حوالي طن ونصف الطن من البلاستيك في معمل سري

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تمكنت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الإقليمة في طنجة، أمس الخميس، من حجز طن ونصف من البلاستيك الجاهز، في إحدى المعامل السرية، الموجودة في منطقة مغوغة.
وكشفت مصادر عليمة لـ”اليوم24″ أن عناصر الجمارك، أحصت كميات البلاستيك المحجوز، الذي قدرت قيمته المالية بـ30 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية المذكورة تأتي في إطار محاربة المواد المهربة، والممنوعة، التي تقوم بها عناصر الجمارك.
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