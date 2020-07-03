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جمارك طنجة تحجز حوالي طن ونصف الطن من البلاستيك في معمل سري

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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تمكنت عناصر الجمارك التابعة للمديرية الإقليمة في طنجة، أمس الخميس، من حجز طن ونصف من البلاستيك الجاهز، في إحدى المعامل السرية، الموجودة في منطقة مغوغة.

وكشفت مصادر عليمة لـ”اليوم24″ أن عناصر الجمارك، أحصت كميات البلاستيك المحجوز، الذي قدرت قيمته المالية بـ30 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية المذكورة تأتي في إطار محاربة المواد المهربة، والممنوعة، التي تقوم بها عناصر الجمارك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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