طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبةلليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، منطقة سوس، المنطقة الشرقية، السايس، و السهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة على سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ستكون مصحوبة بكتل من الضباب المحلي، مع تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما ومحملة بزخات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس، ومن المحتمل فوق السفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب شرق البلاد.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية, ومن الجنوب أو من الغرب أحيانا بالجنوب- الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب فيما تبقى من الأنحاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية- الشرقية، السايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس, وما بين 17 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بداخل منطقة سوس، أقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و42 درجة بكل من السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول المتواجدة غرب الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالريف، المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 26 و31 درجة بالسواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المحمدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.