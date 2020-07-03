وفاتان و68 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفّي رجل وامرأة، اليوم، الجمعة، في منطقة الخليل جرّاء إصابتهما بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات من مناطق السلطة الفلسطينيّة إلى 13 وفاة منذ آذار/مارس الماضي.

والرجل في الثمانينيّات من عمره، بينما تبلغ المرأة 68 عامًا.

كما أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 68 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي - في محافظة الخليل: مدينة الخليل 19، يطا 19، إذنا 3؛ محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 6، مخيم الدهيشة 6، مخيم العزة 1، الدوحة 2، الخضر 11؛ وإصابة واحدة في مدينة رام الله.

وأشارت وزارة الصحّة إلى أنّ 11 شخصًا يرقدون في العناية المكثّفة، بينما تعافى 3 أشخاص في قطاع غزّة، ليرتفع عدد المتعافين الكلّي إلى 637.

أما عدد الحالات النشطة فوصل إلى 2853، بينما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3485.

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في حين أنّ عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 4800 فحص.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء، إغلاق كل محافظات الضفة بما يشمل المدن والبلدات والقرى والمخيمات ابتداءً من يوم غد الجمعة، بحسب ما أفاد الناطق باسمها، إبراهيم ملحم.

وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله بالضفة المحتلة، أن الإغلاق سيُفرض في جميع المحافظات لمدة خمسة أيام.

وقال ملحم إن الحكومة قررت إغلاق جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز على أن تمنع الحركة والتنقل.

وأضاف ملحم "في ضوء الارتفاع المضطرد في أعداد المصابين وازدياد نسبة الوفيات جراء المسار التصاعدي الذي ينذر بعودة الوضع الوبائي إلى نقطة الصفر بعد التعافي الحذر والتشافي التدريجي الذي تمكنا من بلوغه وحققنا قصة نجاح في السيطرة على مكامن الوباء في مراحله الأولى، فإن الحكومة قررت إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الأمر في العشرين من شهر آذار الماضي باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبرماركت التي تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، وذلك اعتبارا من صباح يوم بعد غد الجمعة الموافق الثالث من تموز الجاري، ولمدة خمسة أيام تنتهي صباح الأربعاء الموافق الثامن من تموز قابلة للتمديد حسب تطورات الحالة الوبائية".

وأوضح أن خلال فترة الإغلاق؛ "تتوقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسلة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المحافظات المصابة كما هي منذ لحظة اتخاذها".