رئيس مجلس الأمن الدولي: انتهاكات إيران لحقوق الإنسان لا تزال تشكّل تحديًا خطيرًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:33 صباحًا, 3 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكد المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو السفير «كريستوف هوسغن»، أن إيران لا تلعب حاليًا دورًا بنّاءً في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ولا تزال انتهاكاتها لحقوق الإنسان تشكّل تحديًا خطيرًا.

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