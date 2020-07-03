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زعيم حزب العمال البريطاني: إجراء تحقيق في التعامل مع أزمة كورونا محتم

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قال كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني اليوم الجمعة إن إجراء تحقيق في الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أزمة أمر محتم.

وأضاف لمحطة سكاي نيوز "أعتقد أن إجراء تحقيق أمر محتم... سيكون هناك تحقيق في الوقت المناسب".

ولدى سؤاله عن سبب عدم دعوته لإجراء تحقيق على الفور قال "في الوقت الراهن، أعتقد أن من المهم أن نركز على المهمة التي في أيدينا".

ووصف ستارمر تعامل الحكومة مع الأزمة بأنه اتسم بالبطء الشديد. وعن جونسون، قال إن رئيس الوزراء يجيد الحديث لكنه يسيء حكم البلاد.

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