شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالة حكومته والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب اليوم الجمعة استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها . وأعلن قصر الإليزيه أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة في تغيير يريده ماكرون للجزء الأخير من ولايته حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

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