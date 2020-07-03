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أول تعليق من زيدان على تقارير 'رحيل ميسي عن برشلونة'

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2020-07-03 | 10:29

أول تعليق من زيدان على تقارير

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علق زين الدين زيدان، مدرب نادي "" الإٍسباني على التقارير الإعلامية التي زعمت رحيل ليونيل عن عام 2021.
ويأمل زيدان بقاء المايسترو الأرجنتيني في إسبانيا، حيث قال عندما سُئل عن إمكانية مغادرة ميسي "لا أعرف ماذا سيحدث لكننا نأمل ألا يرحل، لأنه في هذا الدوري ونريد الأفضل في الدوري"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية قالت إن عقد ميسي الحالي سينتهي العام المقبل وأنه قد أوقف المفاوضات بسبب شعوره بالإحباط تجاه النادي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني مع خمس مباريات متبقية، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، الذي تغلب على خيتافي الخميس 1-0 ليضع اللقب في متناولهم.

وكان ميسي، البالغ من العمر 33، قال في فبراير/شباط الماضي إنه لا يعتقد أن بأمكان برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا بالشكل الحالي.


ومن المقرر إجراء الانتخابات رئاسة نادي برشلونة عام 2021، عندما يغادر الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو التنحي.
رافد صبار المحرر: رافد صبار
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