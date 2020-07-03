أول تعليق من زيدان على تقارير 'رحيل ميسي عن برشلونة'

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2020-07-03 | 10:29
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علق زين الدين زيدان، مدرب نادي "ريال مدريد" الإٍسباني على التقارير الإعلامية التي زعمت رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة عام 2021.
وكانت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية قالت إن عقد ميسي الحالي سينتهي العام المقبل وأنه قد أوقف المفاوضات بسبب شعوره بالإحباط تجاه النادي.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الأسباني مع خمس مباريات متبقية، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد، الذي تغلب على خيتافي الخميس 1-0 ليضع اللقب في متناولهم.
وكان ميسي، البالغ من العمر 33، قال في فبراير/شباط الماضي إنه لا يعتقد أن بأمكان برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا بالشكل الحالي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات رئاسة نادي برشلونة عام 2021، عندما يغادر الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو التنحي.
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