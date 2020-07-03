كورونا حول العالم.. الإصابات تقترب من 11 مليون والمتعافون يتجاوزون النصف

- الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بعد تجاوزها لـ20,903 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 625,544.
- وزارة الصحة الهندية تسجل 379 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 18,213، فيما بلغ عدد المتعافين 379,892.
- سجلت الولايات المتحدة نحو 53,069 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 2,7 مليون شخص.
- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 886 إصابة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 39 ألفا و276 شخصا.
- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل حالة وفاة جديدة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 12 وفاة.
- سجلت إسرائيل، الخميس، 1107 حالة إصابة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في الدولة العبرية قبل أشهر.
- حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين على الحفاظ على اليقظة ضد فيروس كورونا، محذرا من أن التراخي قد يؤدي إلى "أزمة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".
- المكسيك تسجل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية، فيما تقول مكسيكو سيتي إنها تدرس إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة
- أظهرت بيانات معهد روبرتكوخ للأمراض المعدية ارتفاع الإصابات فيروس كورونا في ألمانيا بواقع 446 إلى 195674، والوفيات بواقع 9 تسع حالات ليصبح إجمالي الوفيات 9003.
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