2020-07-03 | 10:19
144 مشاهدة
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، إدارة نادي الطلبة، الى ترشيق النفقات في ضوء الظرف الاقتصادي الحالي.
وأضافت أن "الوزير حث على الإفادة من المتوفر من إمكانات في الجامعات على وفق خطة متفق عليها لافتا الى وجود طاقات رياضية شبابية من طلبة الجامعات العراقية تستحق تمثيل الفريق".
وأكد الوزير، وفقاً للبيان، ضرورة "ترشيق النفقات في ضوء الظرف الاقتصادي الحالي"، مشيرا الى أن "العقود يجب أن تخضع لسياق عمل ثابت تبدأ بإجراءات قسم العقود الحكومية ومرورا بالرقابة والتدقيق ويتم التوقيع عليها بعد بيان توفر الاعتماد المالي".
وأوضح أعضاء الوفد أنهم "سيقدمون ورقة عمل خاضعة للضوابط بما ينسجم والظرف الحالي ويحقق هدف وسمعة نادي الطلبة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يدعو إدارة نادي الطلبة لترشيق النفقات في ضوء الظرف الاقتصادي الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.