وزير التعليم يدعو إدارة نادي الطلبة لترشيق النفقات في ضوء الظرف الاقتصادي الحالي

وذكر بيان للوزارة تلقته الخليج 365، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وفدا من نادي الطلبة".

وأضافت أن "الوزير حث على الإفادة من المتوفر من إمكانات في الجامعات على وفق خطة متفق عليها لافتا الى وجود طاقات رياضية شبابية من طلبة الجامعات العراقية تستحق تمثيل الفريق".



وأكد الوزير، وفقاً للبيان، ضرورة "ترشيق النفقات في ضوء الظرف الاقتصادي الحالي"، مشيرا الى أن "العقود يجب أن تخضع لسياق عمل ثابت تبدأ بإجراءات قسم العقود الحكومية ومرورا بالرقابة والتدقيق ويتم التوقيع عليها بعد بيان توفر الاعتماد المالي".

وأوضح أعضاء الوفد أنهم "سيقدمون ورقة عمل خاضعة للضوابط بما ينسجم والظرف الحالي ويحقق هدف وسمعة نادي الطلبة".

