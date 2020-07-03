وفاة عميد بالدفاع المدني اثر اصابته بكورونا

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن عميد في الدفاع المدني توفي اثر اصابته بفايروس كورونا وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "العميد حسن احمد مدير ادارة دفاع مدني بغداد الكرخ توفي صباح اليوم نتيجة اصابته بفيروس كورونا". واضاف ان "ذلك جاء بعد تدهور حالته الصحية".

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