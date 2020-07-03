استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب.. وماكرون يتحدث عن «مسار جديد»

تقدم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، باستقالته.
وأعلن قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن فيليب قد تقدم باستقالته من منصبه اليوم الجمعة.
وكان فيليب قد أمضى في هذا المنصب أكثر من 3 سنوات، ولم يتم الكشف عن البديل له.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" في النصف الثاني من ولايته الرئاسية.
وأكد ماكرون بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلاً وزارياً مرتقباً في الأيام المقبلة.
وقال: "سينبغي عليّ أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".
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