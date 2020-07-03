شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 دول سقطت فيها الإخوان بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول فى مسار جماعة الإخوان على مستوى الإقليم والعالم، حيث لجأت بعض الدول العربية لإعلان الإخوان جماعة إرهابية واتخاذ إجراءات ضدها، كما لجأت فروع للجماعة إلى اعلان فك ارتباطها مع الجماعة الأم فى مصر.

وفيما يلى قائمة بأهم الدول العربية التى حظرت أنشطة الإخوان:مصر

اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة ارهابية فى ديسمبر عام 2013، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، فى ديسمبر

المملكة العربية السعودية

رابع دولة تعتبر الإخوان تنظيماً إرهابياً، وثالث دولة عربية بعدما اتخذت قراراً باعتبارها مع «داعش» و«جبهة النصرة»، تنظيمات إرهابية فى بدايات عام 2014.

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الإمارات

صنفت الإخوان تنظيما إرهابياً إلى جانب عدد من التنظيمات الإسلامية وصل عددها إلى ما يزيد على 80 منظمة.

موريتانيا

دخلت ضمن الدول العربية التى تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية فى موريتانيا، فى مارس.

تونس

اضطرت حركة النهضة إلى اعلان فك ارتباطها مع جماعة الإخوان وانها ليست فرعا تابعا للجماعة فى تونس ،كما تقدمت أحزاب وقوى مدنية بمذكرة تطالب بإدراج الجماعة ضمن الكيانات الارهابية

فلسطين

عدلت حركة حماس من ميثاقها الداخلى حيث أعلنت فك ارتباطها بجماعة الإخوان وانها ليست فرعا تابعا لها