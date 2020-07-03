محافظ الوادي الجديد: تسجيل 12 حالة جديدة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بواقع ١٠ حالات بمركز الداخلة وحالتين بمركز الخارجة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ ٣٥٩ إصابة منهم ٢٥ وفيات منذ بداية الأزمة.

أكد الزملوط، في بيان صحفي، تعافى ١٥ حالة من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الداخلة والخارجة العام وأبوتيج بمحافظة أسيوط، من بينهم طفلين، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ١٥٤ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

وأوضح المحافظ، أن خريطة معدل الإصابات التي جرى نشرها بناء على توجيهات لجنة متابعة إدارة الأزمة، تشير إلى معدل انتشار الفيروس بالمحافظة منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذي تلاحظ ارتفاعه خلال الفترة الأخيرة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.