كورونا في سويسرا: الإصابات تصل إلى 31967 والوفيات 1965

محمد اسماعيل - القاهرة - زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 31ألفا و 967 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ(0530 بتوقيت جرينتش) ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس بلغت ألفا و965 .
وأظهرت البيانات تعافي 29 ألفا و200 من المصابين حتى الآن.
وسجلت سويسرا أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 18 أسبوعا.
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