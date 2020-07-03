كورونا في سويسرا: الإصابات تصل إلى 31967 والوفيات 1965

محمد اسماعيل - القاهرة - زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 31ألفا و 967 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ(0530 بتوقيت جرينتش) ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس بلغت ألفا و965 .

وأظهرت البيانات تعافي 29 ألفا و200 من المصابين حتى الآن.

وسجلت سويسرا أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 18 أسبوعا.