كورونا في إيطاليا: الإصابات 240961 والوفيات 34818

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 240 ألفا و961، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت روما، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و818 .

وأظهرت البيانات تعافي 191 ألفا و83 من المصابين حتى الآن.

ومر حتى الآن نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.