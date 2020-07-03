الإليزيه: استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

يأتي ذلك إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في مقابلة أنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" مؤكداً بذلك ضمنياً أنه سيجري تعديلا وزاريا مرتقبا في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس "سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد".